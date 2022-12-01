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    Многочисленные коррупционные риски установлены в деятельности СПК

    1 Декабря 2022, 16:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов сообщил о результатах анализа деятельности социально-предпринимательских корпораций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Агентством изучены проблемные вопросы в деятельности социально-предпринимательской корпораций (далее – СПК) и установлены следующие коррупционные риски и недостатки. В текущем году был проведен внешний анализ коррупционных рисков в деятельности 17 СПК за период 2019-2021 г.г. Установлены многочисленные коррупционные риски, а также несоответствие фактической деятельности СПК целям и задачам их создания», - сообщил Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос.

    Как говорится в информации, всего в стране 17 СПК. Целями и задачами являются достижение высокого уровня благосостояния населения регионов, развитие конкурентоспособных на мировом рынке предприятий, стабилизация цен на социально-значимые продовольственные товары.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Коррупция
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