Много желающих вступить в общественные советы – представитель Альянса женских сил РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член общественного совета Министерства внутренних дел, представитель Альянса женских сил Казахстана Баян Тойкебаева сообщила о большом желании людей активно участвовать в общественной жизни страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас общественность очень активная. В Facebook есть группа «За реформы МВД», где каждый день поднимаются вопросы. Когда я подавала заявку на вступление в общественный совет был большой конкурс, было очень много желающих. Сейчас общественность хочет вовлекаться и активно участвовать в принятии решений, а также давать рекомендации, которые могут помочь не только народу, но и государству», - сказала Баян Тойкебаева журналистам в кулуарах перед началом экспертной встречи по обсуждению основных положений Послания Главы государства.

Она также сообщила о некоторых направлениях деятельности общественного совета при МВД.

«Придя в общественный совет, я первым делом организовала круглый стол, пригласив органы Генпрокуратуры, общественников, представителей МВД, заинтересованные стороны. На этой встрече мы обсудили имеющиеся проблемы и выработали конкретные решения и рекомендации, которые сейчас находятся на обсуждении и скоро будут приняты. Как вы знаете, Глава государства указал, что нужно ужесточать наказание в отношении семейно-бытового насилия. Меры принимаются, и я надеюсь, что в скором времени данный законопроект будет принят», - отметила спикер.

Б. Тойкебаева проинформировала, что запланировано заседание, где будет рассматрены вопросы по противодействию коррупции.

«Также мы остро ставим вопрос о пытках. После январских событий было очень много случаев, когда людей пытали, задерживали. Мы, как общественный совет, поднимаем эти вопросы и хотим разработать конкретные меры, чтобы в будущем не было таких случаев», - добавила спикер.

Фото: cajacartonembalaje.com



