Многих водителей наказывают по обращениям граждан – МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Граждане Казахстана активно информируют полицию о нарушениях со стороны водителей автотранспорта. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только к нам, в Комитет административной полиции, не считая областные центры, регионы, департаменты полиции, поступает около 100 обращений (от граждан – «Казинформ») в день, с приложением видео- и фотофайлов, где, действительно, нарушают водители такси или другие граждане. Где не пропускают, останавливаются, парковку во втором ряде осуществляют. И в отношении почти 99% водителей составлены административные протоколы», – сказал Ж.Мураталиев, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, ненаказанными остаются водители только в тех случаях, когда не удается установить автомашину по причине отсутствия госномеров или нарушение совершают водители, арендовавшие автомобиль.

В своем докладе зампредседателя Комитета сообщил, что, в рамках осуществления надзора за дорожным движением в текущем году пресечено свыше 4,5 млн нарушений правил дорожного движения. Задержано свыше 18 тыс. водителей за управление транспортом в состоянии опьянения. Лишено права управления 20 тыс. водителей, подвергнуто административному аресту 16 тыс. человек.