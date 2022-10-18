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    Многих водителей наказывают по обращениям граждан – МВД РК

    18 Октября 2022, 14:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Граждане Казахстана активно информируют полицию о нарушениях со стороны водителей автотранспорта. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Только к нам, в Комитет административной полиции, не считая областные центры, регионы, департаменты полиции, поступает около 100 обращений (от граждан – «Казинформ») в день, с приложением видео- и фотофайлов, где, действительно, нарушают водители такси или другие граждане. Где не пропускают, останавливаются, парковку во втором ряде осуществляют. И в отношении почти 99% водителей составлены административные протоколы», – сказал Ж.Мураталиев, отвечая на вопросы журналистов.

    По его словам, ненаказанными остаются водители только в тех случаях, когда не удается установить автомашину по причине отсутствия госномеров или нарушение совершают водители, арендовавшие автомобиль.

    В своем докладе зампредседателя Комитета сообщил, что, в рамках осуществления надзора за дорожным движением в текущем году пресечено свыше 4,5 млн нарушений правил дорожного движения. Задержано свыше 18 тыс. водителей за управление транспортом в состоянии опьянения. Лишено права управления 20 тыс. водителей, подвергнуто административному аресту 16 тыс. человек.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    ДТП МВД РК
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