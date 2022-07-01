Многие заболевшие коронавирусом нуждаются в ревакцинации – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Среди заболевших коронавирусом в последнее время много людей, у которых подошел срок ревакцинации. Об этом заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время, в связи с активизацией туризма и наступлением летних каникул у детей, казахстанцы выезжают за рубеж или мигрируют между регионами. Это способствует угрозе широкого распространения коронавирусной инфекции, распространяющейся по воздуху. Поэтому просим всех казахстанцев своевременно получать прививки или ревакцинацию и беречь свое здоровье», - сказала Ажар Гиният в кулуарах Международного форума нейрохирургии в Нур-Султане.

По ее словам, в настоящее время в стране есть все виды необходимых вакцин.

«Если посмотреть анамнез регистрируемых заболеваний в Алматы, Нур-Султане, то мы видим, что 80% - это граждане, которым пришло время пройти ревакцинацию или те, кто не получил вакцинацию. Поэтому лучше беречь свое здоровье и делать прививки в своих поликлиниках. В настоящее время у нас есть все необходимые виды вакцин», - добавила министр.

Как сообщала ранее министр здравоохранения, несмотря на увеличение количества зарегистрированных случаев коронавируса, вводить масочный режим в стране пока что нет необходимости. По мнению главы Минздрава, такое решение обосновано нахождением всех регионов Казахстана в так называемой «зеленой» зоне.



