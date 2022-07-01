Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Многие заболевшие коронавирусом нуждаются в ревакцинации – Минздрав РК

    1 Июля 2022, 11:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Среди заболевших коронавирусом в последнее время много людей, у которых подошел срок ревакцинации. Об этом заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время, в связи с активизацией туризма и наступлением летних каникул у детей, казахстанцы выезжают за рубеж или мигрируют между регионами. Это способствует угрозе широкого распространения коронавирусной инфекции, распространяющейся по воздуху. Поэтому просим всех казахстанцев своевременно получать прививки или ревакцинацию и беречь свое здоровье», - сказала Ажар Гиният в кулуарах Международного форума нейрохирургии в Нур-Султане.

    По ее словам, в настоящее время в стране есть все виды необходимых вакцин.

    «Если посмотреть анамнез регистрируемых заболеваний в Алматы, Нур-Султане, то мы видим, что 80% - это граждане, которым пришло время пройти ревакцинацию или те, кто не получил вакцинацию. Поэтому лучше беречь свое здоровье и делать прививки в своих поликлиниках. В настоящее время у нас есть все необходимые виды вакцин», - добавила министр.

    Как сообщала ранее министр здравоохранения, несмотря на увеличение количества зарегистрированных случаев коронавируса, вводить масочный режим в стране пока что нет необходимости. По мнению главы Минздрава, такое решение обосновано нахождением всех регионов Казахстана в так называемой «зеленой» зоне.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минздрав РК Здравоохранение Общество Коронавирус в РК Вакцинация Ажар Гиният
    Новости по теме
    Новости по теме
    До 95,5% увеличилась оснащенность медучреждений Астаны
    Как ядерная медицина существенно снижает смертность от онкозаболеваний
    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Тишинская
    На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
    3 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    4 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    5 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации