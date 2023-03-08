"Многие удивляются". Девушка-пилот рассказала о своей профессии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Назель Нургалиева - выпускница Академии Гражданской Авиации. В свои 24 года девушка уже управляет вертолётом в спасательных операциях и не считает, что работа девушки-пилота является мужской профессией. За короткое время работы она успела спасти немало жизней на территории всего Казахстана. О самых опасных и стрессовых вылетах, своем непростом выборе, о том, как стать пилотом, своих увлечениях, разнице между мужчинами-пилотами и женщинами-пилотами Назель рассказывает в интервью для МЧС РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Назель, стать пилотом - это детская мечта? Как пришли к такому выбору?

- В сфере авиации я работаю пять лет. Стать пилотом - не детская мечта, я пришла к этому в осознанном возрасте, когда мне было 15-16 лет. С детских лет я не хотела работать с утра до вечера офисным сотрудником, и когда мне было 15 лет, я узнала об Академии гражданской авиации и недолго думая решила поступить на пилота. Родители были не против и поддержали меня.

- Как реагируют люди, когда слышат, что Вы девушка-пилот спасательного вертолета?

-Могу сказать, что не было такого человека, который бы отреагировал спокойно, без эмоций. Все люди обычно удивляются, переспрашивают. Бывало такое, что люди не верят, и когда приезжаешь в новый город дежурить, обычно сотрудники аэропорта, врачи санавиации удивляются, задают такие вопросы, реально ли я управляю вертолетом. Я к этому привыкла. Всем спокойно объясняю, что да и как.

- Почему выбор пал именно на авиацию МЧС - спасателей?

- «Казавиаспас» - это компания с большим опытом, которая имеет ряд авиационных услуг, таких как эвакуация пострадавших, тушение пожара, выполнение рейсов по санитарной авиации, поисково-спасательные работы. Я хотела бы частью всего этого - помогать людям. Ведь это прекрасно, когда люди благодарят тебя. Если отмотать время назад, то я все равно выбрала бы МЧС. Чтобы стать пилотом-спасателем, нужно иметь мужество, желание, и тогда все будет.

- Как поступить в Академию и стать пилотом?

- Чтобы поступить, для начала нужно сдать врачебную летно-экспертную комиссию, и после чего подать документы. На первом курсе проходят общеобразовательные предметы. Со второго курса начинаются профессиональные предметы, с третьего курса начинаются полеты, наземная подготовка. 3-4-5 курсы - время отведенное, чтобы налетать 135 часов. После чего получаешь свидетельство, диплом и можешь работать полноценно в авиации.

- Что для Вас самое сложное в работе?

- Работа пилота - непростая вещь. Самое сложное - часто находишься вне дома, частые командировки, сложно запланировать чего-либо, потому что чрезвычайная ситуация приходит без предупреждения. Думаю, что каждый человек сам выбирает свой образ жизни. Когда приходишь в авиацию, ты готов ко всему, чувство свободы, которое дарит небо. Когда поднимаешься в небо, все проблемы, вся суета остается на земле. Ты просто наслаждаешься видом и полетом. Правильно говорят, «если выбрал работу по душе, то тебе не придется работать». Желаю, чтобы у всех была любимая работа, как и у меня.

- Какие стрессовые ситуации возникали во время полетов?

- Летом 2022 года произошло ДТП, где погибло много людей, многие были в тяжелом состоянии. Мы каждый день транспортировали людей, которые были при смерти. Бывало, что они отходили после наркоза, плакали, кричали. Это все повлияло на меня. Каждый вечер думала о них: что с ними стало, выжили ли они, все ли с ними хорошо. В таких моментах главное сохранять хладнокровие и выполнять свою работу.

- Есть ли какие-либо преимущества у женщин-пилотов по сравнению с мужчинами?

- Думаю, что нет. Девушки-пилоты, как и мужчины, выполняют одну и ту же работу. Разве что девушки не таскают тяжести, не выполняют физическую работу. В основном девушкам помогают мужчины. Можно сказать, что при любом экзамене - лётном, теоретическом - все на равных. Нет никаких поблажек. Девушка-пилот должна знать больше, чем любой мужчина, чтобы доказать свою профессиональность. Девушка-пилот в авиации редкость, но все же есть считанные девушки, которые идут работать. В основном девушки выбирают летать на самолетах. С каждым годом девушек, которые приходят в сферу авиации, становятся все больше. Я думаю, что в скором времени количество женщин и мужчин может даже сравниться.

- Какие у вас есть увлечения, хобби?

- Я являюсь мастером спорта по национальному виду спорта тогызкумалак, занималась с детских лет. Также люблю играть в волейбол, баскетбол, настольный теннис.

- Представьте, что девочка 15 лет увидела ваше интервью, загорелась и хочет стать пилотом. Дайте несколько практических советов?

- Нет ничего невозможного. Если девушка хочет стать пилотом, то нет никаких препятствий. Только вокруг все будут считать своим долгом говорить вам, что это не женская работа, нужно выбрать профессию попроще. Главное - никого не слушать, учить английский, оттачивать твердый характер и уверенно идти к своей мечте.