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    Многие пострадавшие при январских событиях полицейские еще получают лечение – МВД РК

    5 Января 2023, 12:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов сообщил, что многие сотрудники правоохранительных органов, получивших ранения в ходе январских беспорядков, получают лечение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Марат Ахметжанов напомнил, что во время январских событий погибли 19 сотрудников правоохранительных и специальных органов.

    «3 037 полицейских и военнослужащих получили ранения. 28 ранены, у 177 человек сломаны кости. 111 сотрудников получили ножевые ранения. Многие сотрудники все еще получают лечение. Трое полицейских продолжают находиться на лечении и в дальнейшем не смогут нести службу», - сказал Марат Ахметжанов в ходе слушания по январским событиям в Мажилисе.

    Всего полиция расследовала 4 623 уголовных дела по январским событиям. Многие из них зарегистрированы по факту убийства, краж, незаконного оборота оружия, хулиганства, умышленного повреждения чужого имущества.

    «Допрошено более 20 тысяч граждан. Назначено более 5 тысяч экспертиз. Большая часть похищенного имущества конфискована. По уголовным делам задержаны 983 человека. Из них 502 переданы специальным прокурорам», - проинформировал Марат Ахметжанов.

    Ранее министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов пояснил, на каких основаниях полицейские применяли оружие в ходе массовых беспорядков.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МВД РК Алматинская трагедия Январские события
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