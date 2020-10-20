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    Многие медуниверситеты не выплачивали  повышенную стипендию докторантам  - МОН РК

    20 Октября 2020, 12:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Многие медицинские университеты не выплачивали повышенную стипендию докторантам. Об этом на аппаратном онлайн-совещании рассказал директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адилет Тойбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно поручению Главы государства от 10 октября 2019 года во всех высших учебных заведениях Казахстана стипендия выросла на 25 %. Так, на бакалавриате студенты получают 26 186 тенге, магистранты - 66 913 тенге, а докторанты - 102 498 тенге. Эта стипендия выплачивается с 1 января 2020 года. С первого сентября размер стипендии снова увеличился. На заседании Национального совета общественного доверия Глава государства дал такое поручение. Размер стипендии увеличился для будущих педагогов и докторантов», - сказал он на аппаратном совещании.

    По его словам, стипендия будущих педагогов составляет 42 тысячи, а докторантов - 150 тысяч тенге.

    «Мы думаем, что это повысит имидж педагогических специальностей, предоставит возможность больше заниматься научно-исследовательской работой докторантам. С первого сентября в 45 вузах из 47, подготавливающих педагогов, выплачивается повышенная стипендия. А в оставшихся двух вузах такая стипендия выплачивается с 30 сентября. Докторантов обучают в 55 высших учебных заведениях. 47 из них выплачивают повышенную стипендию. А 8 вузов выплачивали стипендию по прежним меркам. Многие из них медицинские университеты», - отметил Адилет Тойбаев.

    Он также отметил, что по этому вопросу ведется работа с Министерством здравоохранения. «В скором времени указанные университеты будут выплачивать докторантам повышенную стипендию», - добавил он.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Вузы Здравоохранение МОН
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