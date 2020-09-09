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    Многие кооперации в АПК у нас создаются формально – Али Бектаев

    9 Сентября 2020, 18:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Али Бектаев рассказал о проблемах сельхозтружеников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ограниченные площади земель, ограниченное количество имущества, из-за этого многие не могут получить кредиты, испытывают много трудностей в оборотных средствах, поэтому финансовое обеспечение сельхозтружеников - это самый главный вопрос на основе кооперации мелко-товарного производства. Этот вопрос мы всегда поднимаем и будем поднимать», - сказал Али Бектаев в интервью журналистам.

    По его словам, закон о сельскохозяйственной кооперации на сегодня не всегда работает.

    «Хотелось бы проанализировать этот вопрос, потому что только укрупнение сельских хозяйств на основе кооперации принесет успех. Многие кооперации в АПК у нас создаются формально, потому что они не работают должным образом. Многие крестьяне имеют боязнь потерять свое крестьянское хозяйство, свое имущество, есть определенное недоверие к руководству кооперации, которое создается. Есть определенные моменты, которые надо изучать и совершенствовать законодательство», - добавил Али Бектаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Политические партии Сельское хозяйство
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