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    Многие граждане не хотят экономить воду – Алихан Смаилов

    2 Мая 2023, 12:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов озвучил проблемы в сфере обеспечения населений водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его данным, на сегодня требуется решение вопроса по обеспечению более 600 тысяч граждан питьевой водой.

    «Даже в столице отмечаются перебои с водой. В данном контексте особую роль должно занимать бережливое водопотребление. К сожалению, многие граждане не хотят экономить воду. Решению проблемы должны послужить цифровизация отрасли и эффективное тарифообразование. Все эти моменты необходимо предусмотреть при подготовке нового Водного кодекса и программных документов», - сказал Премьер-Министр во время заседания Правительства РК.

    Алихан Смаилов обратил внимание на то, что в некоторых регионах затягивается работа по строительству водоочистных сооружений. К примеру, в Акмолинской области эта работа растянулась на 10 лет. Не везде своевременно начаты поисково-разведочные работы. В Карагандинской области только проводятся конкурсные процедуры.

    Остаются нерешенными вопросы завершения «долгостроев» по проектам питьевого водоснабжения. В том числе Эскулинский водовод в Улытауской области, Талапский водопровод в Кызылординской области, Пресновский водопровод и 2-ая очередь Соколовского водопровода в Северо-Казахстанской области.

    Из-за их незавершенности около 220 тысяч человек не обеспечены централизованным водоснабжением.

    «Множество случаев перебоев с водой возникают по причине изношенности инфраструктуры и ее несвоевременной модернизации. Так, в апреле из-за порыва магистральной трубы на несколько дней без питьевой воды остался целый город Балхаш. В результате падения водонапорной башни село Андроновка Абайской области осталось без водоснабжения. Порыв в Семее оставил без воды более 70 домов. Также из-за аварии на магистральном трубопроводе без водоснабжения остались 11 населенных пунктов Акмолинской области. И это лишь некоторые данные только за один месяц. К решению всех этих проблем необходимо подходить комплексно», - поручил Премьер-Министр.

    Ранее сообщалось, что Алихан Смаилов дал несколько поручений для решения озвученных проблем. В том числе предложения по внедрению новой тарифной политики на воду, составление перечня объектов с высоким риском аварийности, завершение всех «долгостроев» по питьевому водоснабжению.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Премьер-министр РК Вода
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