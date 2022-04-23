Многие гидротехнические сооружения в РК являются объектами повышенной опасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем первом Послании народу «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» от 2 сентября 2019 года поставил задачи по развитию потенциала агропромышленного комплекса. В частности, было дано поручение поэтапно увеличить количество орошаемых земель до 3 млн гектаров к 2030 году, что позволит обеспечить рост объема сельхозпродукции в 4,5 раза. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Досбол Бекмагамбетов сообщил о проводимой работе по развитию системы гидротехнических сооружений в Казахстане.

– Досбол Боташевич, в последнее время говорилось о значительном износе гидросооружений в стране. Что мешает их обновлению?

– Всего, на территории республики насчитывается 1 823 гидротехнических сооружения: в республиканской собственности – 581; в коммунальной – 979; в частной – 238; бесхозных – 25. Обследовано 1 646 гидротехнических сооружений и установлено, что 527 объектов требуют ремонта, из них 396 находятся в коммунальной собственности, в республиканской собственности – 78, в частной собственности – 44, бесхозных – 9. Наибольшее количество гидротехнических сооружений, требующих ремонта, находится в Карагандинской области – 226.

Гидротехнические сооружения, в большинстве своем, уникальные объекты, что предопределяет особую специфику и сложность их эксплуатации. Аварии на гидротехнических сооружениях имеют катастрофические последствия, связанные с огромным материальным ущербом для экономики государства и негативным социально-политическим резонансом. Ущерб от разрушения гидротехнического сооружения, как правило, в десятки и сотни раз превышает затраты на его строительство. Накопленная информация свидетельствует, что вероятность аварий плотин начинает неуклонно повышаться при возрасте сооружений более 30-40 лет, и большинство гидротехнических сооружений в Казахстане превысили этот срок. Многие из них эксплуатируются без капитального ремонта и реконструкции 40 и более лет, и являются объектами повышенной опасности. Они предназначались преимущественно для нужд сельского хозяйства, а новые собственники в настоящее время не имеют достаточных средств - для поддержания их в технически исправном состоянии. Выделяемых средств по усилению безопасности этих сооружений недостаточно – они составляют 10-15 процентов потребности. Средства из госбюджета, в неполном объеме, направляются, прежде всего, на ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской собственности.

– Что делается для предотвращения аварийных ситуаций?

– В целях подготовки гидротехнических сооружений республиканской собственности к пропуску паводковых вод и принятия предупредительных мероприятий по предотвращению ущерба от последствий паводковых явлений, основываясь на опыте прошлых лет, Министерством принимаются следующие меры. В соответствии с Правилами эксплуатации гидротехнических сооружений, для каждого водохранилища, эксплуатирующими организациями разработаны графики пропуска паводка в зависимости от наполнения водохранилищ и ожидаемым поступлением.

До начала паводкового периода был обеспечен запас свободных емкостей в водохранилищах для аккумуляции паводковых вод и маневренности при интенсивном паводке. Ведется ежедневный мониторинг режима работ водохранилищ, на всех республиканских объектах организованы круглосуточные дежурства. На опасных участках, для предотвращения прорыва, подготовлены необходимые запасы строительных и других инертных материалов, а также подготовлены соответствующая техника и механизмы.

Всем собственникам гидротехнических сооружений Инспекциями Комитета направлены рекомендации о проведении необходимых мероприятий для безопасного пропуска поводковых вод.

– Сколько средств выделяются ежегодно для предотвращения затоплений?

– По бюджетной программе 254 «Эффективное управление водными ресурсами» подпрограмма 101 «Эксплуатация трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды и мониторинг за их техническим состоянием», на противопаводковые мероприятия из республиканского бюджета на 2021 год выделено и освоено на 100% 179 млн тенге, в том числе на приобретение инертных материалов, укрепление дамб, очистку подъездных дорог от снега и другие работы. На 2022 год выделено на противопаводковые мероприятия 234,1 млн тенге.

– В настоящее время в реках Казахстана цикл маловодья. Какие меры принимаются по аккумулированию паводковых и талых вод для обеспечения потребностей экономики?

– В период с 2017 по 2021 годы было восстановлено 16 аварийных водохранилищ, что позволило дополнительно аккумулировать около 500 млн кубометров воды в год. Кроме того, по поручению Главы государства, до 2025 года запланировано строительство 9 новых водохранилищ в 6 регионах – в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылоридинской, Западно-Казахстанской. Общий объем накопления воды составляет 1,7 млрд кубометров. В 2021 году было построено водохранилище «Кенсай-Коскорган-2» в Туркестанской области с объемом накопления воды 18,5 млн кубометров. В этом году мы планируем начать строительство трех подпорных сооружений на протоке Караузяк в Кызылординской области. Это позволит накопить паводковые воды в объеме до 800 млн кубометров и обеспечить поливной водой фермеров.

Для снижения зависимости от поступления воды из Кыргызстана в Жамбылской области в 2023 году планируется начать строительство трех водохранилищ – Ргайты, Калгуты и Акмола. Общий объем накопления воды этих водохранилищ составит 49 млн кубометров.

В Западно-Казахстанской области с 2023 года планируется строительство водохранилища «Жалпактал» на реке Большой Узень. Объем накопления составляет 28 млн кубометров. По остальным объектам ведутся проектные работы.

Все эти меры позволят аккумулировать талую и паводковую воду в достаточном объеме.

– Проводятся ли исследования для обеспечения безопасности от подтоплений?

– У нас до настоящего времени все еще не сформирована система обеспечения безопасности гидросооружений, что не позволяет разрабатывать стратегические направления практических действий в этой области. Нет законодательной основы для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, единой государственной системы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации, учитывающей специфику гидротехнических сооружений.

Кроме того, на сегодняшний день нормативная база в отношении безопасности гидротехнических сооружений либо устарела, либо формально перенесена из области промышленного производства и строительства. Не обобщается международный опыт эксплуатации различных гидротехнических сооружений, основанный на применении современных средств наблюдения и диагностики состояния сооружений.

В связи с этим, Министерство приступило к разработке новой редакции Водного кодекса. Одним из основных направлений разрабатываемого Водного кодекса является безопасность гидротехнических сооружений и развитие водохозяйственной инфраструктуры. Принятие нового Водного кодекса РК ожидается в 2023 году.

– Спасибо за беседу.