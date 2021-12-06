Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Многие дети в онлайне чувствуют себя лучше, чем в оффлайне - Аскар Максатулы

    6 Декабря 2021, 00:08

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Основатель образовательной платформы Daryn.Online Аскар Максатулы на форуме учителей математики, физики и информатики, рассказал, в чем эффективность дистанционного обучения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер подчеркнул, что онлайн-обучение стало востребованным во время пандемии коронавируса, когда в стране были закрыты университеты и школы.

    «Сейчас такой формат стал повседневным. Пользователи уже привыкли. Многие дети в онлайне чувствуют себя лучше, чем в оффлайне. Мы должны учесть данный фактор. У нас были такие случаи, когда дети, которые учились на «тройку» в оффлайне, стали обучаться хорошо в онлайне. Потому что среда другая, ученики могли высказать свое мнение свободно», - говорит спикер.

    Он предположил, что возможно их права были ущемлены в школе, и они не успевали за отличниками.

    «Как мы знаем, самые одаренные и преуспевающие ученики опережают других и отвечают быстрее, а в онлайне все наравне. Каждый имеет право отвечать и каждый уже оценивает свое достижение по шкале. Уже видно, кто хорошо и плохо обучается», - отметил он.

    При этом, Аскар Максатулы подчеркнул, что онлайн-обучение не заменит полностью традиционный формат.

    «В будущем вообще будет гибридное обучение, где онлайн и оффлайн будут комбинироваться. Это неизбежно. Все учителя и ученики должны к этому привыкать и обучаться новым технологиям. Это уже будущее. В будущем такого не будет, чтобы полностью перешли на оффлайн, онлайн присутствует в нашей жизни. Это будет дальше продолжаться», - ответил он.

    Ранее депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова в ходе данного форума рассказала, как можно развивать уровень образования в Казахстане.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Образование Цифровой Казахстан Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Отменить трехсменное обучение в школах к 2025 году планируют в СКО
    Опубликованы самые оригинальные шпаргалки на ЕНТ-2023
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер приняли участие в Форуме ректоров казахско-немецких вузов
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски