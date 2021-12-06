Многие дети в онлайне чувствуют себя лучше, чем в оффлайне - Аскар Максатулы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Основатель образовательной платформы Daryn.Online Аскар Максатулы на форуме учителей математики, физики и информатики, рассказал, в чем эффективность дистанционного обучения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер подчеркнул, что онлайн-обучение стало востребованным во время пандемии коронавируса, когда в стране были закрыты университеты и школы.

«Сейчас такой формат стал повседневным. Пользователи уже привыкли. Многие дети в онлайне чувствуют себя лучше, чем в оффлайне. Мы должны учесть данный фактор. У нас были такие случаи, когда дети, которые учились на «тройку» в оффлайне, стали обучаться хорошо в онлайне. Потому что среда другая, ученики могли высказать свое мнение свободно», - говорит спикер.

Он предположил, что возможно их права были ущемлены в школе, и они не успевали за отличниками.

«Как мы знаем, самые одаренные и преуспевающие ученики опережают других и отвечают быстрее, а в онлайне все наравне. Каждый имеет право отвечать и каждый уже оценивает свое достижение по шкале. Уже видно, кто хорошо и плохо обучается», - отметил он.

При этом, Аскар Максатулы подчеркнул, что онлайн-обучение не заменит полностью традиционный формат.

«В будущем вообще будет гибридное обучение, где онлайн и оффлайн будут комбинироваться. Это неизбежно. Все учителя и ученики должны к этому привыкать и обучаться новым технологиям. Это уже будущее. В будущем такого не будет, чтобы полностью перешли на оффлайн, онлайн присутствует в нашей жизни. Это будет дальше продолжаться», - ответил он.

Ранее депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова в ходе данного форума рассказала, как можно развивать уровень образования в Казахстане.