Мнение: Посмертное донорство – последний шанс на чье-то спасение

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Пересадка донорских органов, как метод лечения тяжелых больных, становится перспективным направлением отечественной медицины. Однако медики сталкиваются с дефицитом донорских органов, слабой информированностью и недоверием населения. Об этом – в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» руководителя управления здравоохранения акимата Жамбылской области Асета Калиева.

- Асет Аскерович, что необходимо знать о трансплантации органов?

- В современном мире трансплантация органов довольно давно является общепринятым методом лечения терминальных стадий заболеваний органов. Зачастую это единственный шанс на выживание. И в то же время это одна из сложных медико-биологических, социальных, даже этических проблем. Много есть пациентов, которые ждут донора и им нужен орган – почки, печень, сердце. В первую очередь они надеются на родственников, но, к сожалению, не у всех есть совместимость. Кроме того, у родственников могут быть заболевания, которые противопоказаны для трансплантации.

Трансплантология не развивается. Все упирается в посмертное донорство. Давно поднимается вопрос о финансировании операций в зарубежных клиниках для наших граждан, кто нуждается в пересадке. Но это не решение проблемы. Необходимо развивать органное донорство в Казахстане, трупную трансплантацию. Бывает, что относительно молодые люди попадают в дорожную аварию или с ними происходит инсульт. Наступает смерть головного мозга, но остальные органы в нормальном состоянии: сердце бьется, почки, печень работают. Какое-то время они пригодны, но через определенное время человек умирает.

В случае если родственники не могут быть донорами или нет подходящей совместимости, то у человека остается единственный шанс на дальнейшую жизнь - это трансплантация от умершего донора. Как ни трагично, ежедневно в нашей стране от травм умирают десятки людей. Но обеспечение органного донорства крайне не просто по многим причинам - нравственным, религиозным, субъективным, организационным.

- А как в других странах? Можете привести примеры? Влияет ли, допустим, уровень религиозности на развитие трансплантологии?

- Развитие трансплантологии зависит от многих факторов, но есть два самых главных – это доверие общества и уровень развития медицины. Прижизненное волеизъявление человека на посмертное донорство или части органа, уведомление об этом близких родственников практикуется в разных цивилизованных странах мира. Все крупные мировые религии ничего не имеют против безвозмездного донорства и трансплантации органов, включая, нашу страну – Казахстан.

Много делается для развития трупной трансплантации в ряде европейских стран, например, в Испании. В сугубо мусульманских ортодоксальных странах, как Иран и Саудовская Аравия, очень хороший уровень развития органного донорства. В Беларуси действует презумпция согласия, и в год выполняются сотни операций. Там уже помогают гражданам других стран. Но чтобы уберечь наших граждан от сомнительных зарубежных клиник, нужно развивать у себя этот подход и в строгом соответствии с законодательством.

- Что говорит казахстанское законодательство о трансплантации?

- В Казахстане есть вся нормативно-правовая база по трансплантологии. Есть законодательно закрепленная презумпция согласия. Если ты не сказал «нет», значит, ты сказал «да». Если при жизни человек не оставил нотариально заверенное свое несогласие с тем, чтобы посмертно отдать свои органы, мы имеем право, в принципе, взять их без согласия родных, за исключением педиатрических доноров. Но мы, конечно, выдерживаем этические нормы и обязательно берем согласие у родственников для донорства. Хотя по нашим законам – если человек не написал при жизни такое заявление, то после смерти медики имеют право без согласия родственников осуществить забор органа и пересадить нуждающемуся пациенту.

Но это, конечно, такой момент щепетильный, и мы всегда переговариваем с родными. Объясняем, что только, например, в Жамбылской области десятки людей ждут своей очереди на пересадку, и это может спасти чью-то жизнь. Не все соглашаются, беседы идут с трудом.

Мы объясняем, что один умерший человек может своими органами спасти нескольких людей. Сколько пациентов, например, годами привязаны к аппарату и через день ходят получать гемодиализ, иначе они умрут. Но аппарат никогда не заменит человеческий орган. А пересадка одной почки может обеспечить нормальную жизнь.

- Каковы результаты таких операций по пересадке органов?

- Результаты положительные. Есть люди, которые после пересадки органов женятся, выходят замуж, беременеют, рожают. Главная цель – спасать людей. Конечно, когда потерял родного человека, когда родственники в горе – а тут кто-то приходит и спрашивает про органы... Однозначно, родственники откажутся.

Население должно знать эту проблематику. Пересадка органов не стала в нашей стране массовым видом медицинской помощи вовсе не потому, что потребность в ней невелика. Основная причина - недостача донорских органов.

- Асет Аскерович, а что с трансплантологией в Жамбылской области?

- В нашей области уже сделали первую трансплантацию от живого донора - мама отдала одну свою почку дочери. Операция прошла удачно, это первые шаги. В областном перинатальном центре, состоялся семинар по вопросам донорства и трансплантации органов, чтобы наши врачи были вооружены знаниями о трансплантологии, о нормативно-правовой базе. Участниками стали сотрудники столичного НАО «Национальный научный кардиохирургический центр», региональные и стационарные координаторы по трансплантации, а также жамбылские врачи.

- Сколько жамбылцев стоят в очереди на пересадку органов?

- В «листе ожидания» у нас 122 человека. Шестеро взрослых ожидают пересадку печени, 103 - почек, а девять детей и трое взрослых ждут сердце. Несоответствие между количеством донорских органов и количеством реципиентов постоянно увеличивается.

К сожалению, от потери здоровья никто не застрахован. Помимо таких хронических заболеваний, как сахарный диабет, патология почек и печени, а иногда обычная простуда, перенесенная на ногах, может привести к необходимости трансплантации. Трансплантология как направление медицины зародилось в 60-х годах прошлого века, и уже первые ее успехи показали, что перед человечеством открылась новая, чрезвычайно перспективная возможность лечить больных, которых до этого считали обреченными. Это дар жизни от одного человека другому, а зачастую это единственный шанс спасти жизнь. Поэтому так важны люди, которые при жизни изъявили согласие отдать свои органы для трансплантации после смерти. Только поддержка всего общества может помочь выжить тем, кто нуждается в пересадке органов.

- Спасибо за беседу!

Как сообщалось ранее, в Казахстане в первом полугодии 2022 года в трансплантационных центрах республики проведено 104 операции по пересадке органов. В стране функционируют 6 центров трансплантации, 40 донорских стационаров, 26 стационарных и 16 региональных трансплантационных координаторов. Формирование в обществе доброжелательного отношения к органному донорству является одним из важных вопросов здравоохранения Казахстана.



