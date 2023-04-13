Мне интересно сыграть с Юлией Путинцевой у нее дома – польская теннисистка Магда Линетт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На пресс-конференции, посвященной матчу Кубка Билли Джин Кинг, польская теннисистка (19 ракетка мира) Магда Линетт высказалась о своей сопернице казахстанской теннисистке (43 ракетке мира) Юлии Путинцевой. Спортсменка сказала, что матч будет для нее неким вызовом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Между мной и Юлией Путинцевой есть история взаимоотношений. У нас было множество встреч, матчей. Я готова и знаю, что ожидать. Мне будет интересно сыграть с ней на ее территории, у нее дома. Это будет некий вызов для меня, тем не менее, я готова», - поделилась Магда Линетт.

В ходе пресс-конференции члены сборной Польши по теннису рассказали о своем приезде в Казахстан.

«У нас было не так много времени, чтобы прогуляться по городу. Но, например, сегодня утром я прогулялась по парку возле отеля. Погода просто отличная. Здесь все время солнечно, даже если становится прохладно. Нам очень нравится отель, где мы проживаем, еда и люди», - поделилась одна из польских теннисисток.

Ранее стало известно, с кем из сборной Польши сыграют казахстанские теннисистки на матче.

Матч Казахстан - Польша за выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг пройдет в столице 14-15 апреля. За сборную Казахстана кроме Елены Рыбакиной также сыграют Юлия Путинцева, Анна Данилина, Гозаль Айнитдинова, Жанель Рустемова и Аружан Сагандыкова.



