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    Мне интересно сыграть с Юлией Путинцевой у нее дома – польская теннисистка Магда Линетт

    13 Апреля 2023, 17:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На пресс-конференции, посвященной матчу Кубка Билли Джин Кинг, польская теннисистка (19 ракетка мира) Магда Линетт высказалась о своей сопернице казахстанской теннисистке (43 ракетке мира) Юлии Путинцевой. Спортсменка сказала, что матч будет для нее неким вызовом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Между мной и Юлией Путинцевой есть история взаимоотношений. У нас было множество встреч, матчей. Я готова и знаю, что ожидать. Мне будет интересно сыграть с ней на ее территории, у нее дома. Это будет некий вызов для меня, тем не менее, я готова», - поделилась Магда Линетт.

    В ходе пресс-конференции члены сборной Польши по теннису рассказали о своем приезде в Казахстан.

    «У нас было не так много времени, чтобы прогуляться по городу. Но, например, сегодня утром я прогулялась по парку возле отеля. Погода просто отличная. Здесь все время солнечно, даже если становится прохладно. Нам очень нравится отель, где мы проживаем, еда и люди», - поделилась одна из польских теннисисток.

    Ранее стало известно, с кем из сборной Польши сыграют казахстанские теннисистки на матче.

    Матч Казахстан - Польша за выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг пройдет в столице 14-15 апреля. За сборную Казахстана кроме Елены Рыбакиной также сыграют Юлия Путинцева, Анна Данилина, Гозаль Айнитдинова, Жанель Рустемова и Аружан Сагандыкова.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Спорт Теннис Путинцева Юлия
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