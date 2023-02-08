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    Младших специалистов служб тыла планируют подготавливать Вооруженные силы РК

    8 Февраля 2023, 18:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев поделился планами по реорганизации механизма снабжения Вооруженных сил РК продовольствием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях укомплектования должностей необходимыми специалистами продовольственной службы и организации самостоятельного питания ВС в особый период, Министерство обороны прорабатывает вопрос создания на базе Военного института Сухопутных войск соответствующей школы и возобновления подготовки младших специалистов служб тыла, в том числе продовольственной службы», - сообщил Ерулан Жамаубаев в своем ответе на депутатский запрос.

    Ранее Ерулан Жамаубаев объяснил передачу в аутсорсинг услуг по организации питания Вооруженных сил страны. По его словам, в настоящее время Вооруженные силы не несут прямых расходов, связанных с содержанием, ремонтом и обслуживанием хранилищ, при этом введение аутсорсинга позволило освободить командиров и личный состав от выполнения несвойственных функций и повысить количество часов боевой подготовки.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минобороны РК Вооруженные силы
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