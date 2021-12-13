Младенец весом более шести килограммов родился в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центре перинатологии и детской кардиохирургии родился богатырь, весом 6 килограммов 280 граммов и ростом 66 сантиметров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ребенок родился путем проведения операции кесарева сечения на сроке 40 недель.

«Состояние мамы сейчас удовлетворительное, это ее первый ребенок, ей 20 лет. Ребенок находится рядом с мамой. Новорожденный абсолютно здоров, он под наблюдением врачей»,- отметила директор центра Гульнара Нурланова.

По словам директора, это самый крупный ребенок, который родился в Центре перинатологии и детской кардиохирургии.

«У нас рождались дети крупные, последний случай был новорожденный весом 5 кг 800 грамм, но 6 кг 280 грамм это впервые в нашем центре», - сказала Гульнара Нурланова.