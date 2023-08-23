Младенец-батыр весом почти 7 килограммов родился в Актау
Малыша-батыра родила жительница Мунайлинского района, это ее четвертый ребенок. Как сообщили врачи, она чувствует себя удовлетворительно. Роженицу прооперировали методом кесарева сечения.
«Во время осмотра мы выявили, что у роженицы очень большой плод. Тогда мы собрали консилиум и решили, что роженице нужно рожать путем кесарева сечения. Операция прошла успешно. Подобные случаи являются редкостью, ведь рождение младенцев с таким внушительным весом - это исключительное явление», - сообщили в областном перинатальном центре.
Ребенок вместе с мамой находились под присмотром врачей несколько дней, после чего их выписали домой.
В акушерстве нередко встречаются случаи рождения детей с большим весом. Крупными считаются дети свыше четырех килограммов, а младенцев тяжелее 5000 граммов называют гигантами.