Младенец-батыр весом почти 7 килограммов родился в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауский областном перинатальном центре сообщили о рождении ребенка с богатырским весом - 6 кг и 880 граммов. Состояние младенца оценивают как удовлетворительное, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Малыша-батыра родила жительница Мунайлинского района, это ее четвертый ребенок. Как сообщили врачи, она чувствует себя удовлетворительно. Роженицу прооперировали методом кесарева сечения.

«Во время осмотра мы выявили, что у роженицы очень большой плод. Тогда мы собрали консилиум и решили, что роженице нужно рожать путем кесарева сечения. Операция прошла успешно. Подобные случаи являются редкостью, ведь рождение младенцев с таким внушительным весом - это исключительное явление», - сообщили в областном перинатальном центре.

Ребенок вместе с мамой находились под присмотром врачей несколько дней, после чего их выписали домой.

В акушерстве нередко встречаются случаи рождения детей с большим весом. Крупными считаются дети свыше четырех килограммов, а младенцев тяжелее 5000 граммов называют гигантами.