Младенца весом в шесть килограммов родила жительница Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Младенца-«батыра» родила жительница Уральска. Вес малыша составил шесть килограммов 170 граммов, а рост 63 сантиметра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Астана».

Врачи городской многопрофильной больницы рассказали, что роды прошли естественным образом, мама и ребенок чувствуют себя удовлетворительно.

К слову, мальчик - третий в семье. Первые двое, появились на свет весом 4 и 5 килограммов. Новорожденному уже нужен третий размер подгузников. Да и одежда ему нужна как для восьмимесячного ребенка. Педиатры будут внимательно следить за состоянием его здоровья.

«Родила самостоятельно, состояние стабильное, что у ребёнка, что у мамы, планируется завтра на выписку. На родах присутствовало два акушера-гинеколога, бригада неонатологов, то есть весь состав отделения работал вместе с ней. Учитывая, что есть фактор риска, крупный плод, есть факт кровотечения», - говорит акушер-гинеколог многопрофильной больницы Уральска Тимур Мухамедьяров.