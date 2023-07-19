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    Младенца весом в шесть килограммов родила жительница Уральска

    19 Июля 2023, 13:44

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Младенца-«батыра» родила жительница Уральска. Вес малыша составил шесть килограммов 170 граммов, а рост 63 сантиметра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Астана».

    Врачи городской многопрофильной больницы рассказали, что роды прошли естественным образом, мама и ребенок чувствуют себя удовлетворительно.

    К слову, мальчик - третий в семье. Первые двое, появились на свет весом 4 и 5 килограммов. Новорожденному уже нужен третий размер подгузников. Да и одежда ему нужна как для восьмимесячного ребенка. Педиатры будут внимательно следить за состоянием его здоровья.

    «Родила самостоятельно, состояние стабильное, что у ребёнка, что у мамы, планируется завтра на выписку. На родах присутствовало два акушера-гинеколога, бригада неонатологов, то есть весь состав отделения работал вместе с ней. Учитывая, что есть фактор риска, крупный плод, есть факт кровотечения», - говорит акушер-гинеколог многопрофильной больницы Уральска Тимур Мухамедьяров.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Здравоохранение Уральск Дети
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