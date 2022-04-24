МКС уклонилась от космического мусора

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Российский грузовой корабль «Прогресс-18», запущенный с космодрома Байконур осенью 2021 года и находящийся в составе Международной космической станции (МКС), провел внеплановую коррекцию орбиты МКС с тем, чтобы предотвратить ее столкновение с космическим мусором. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

После проведения 23 апреля 2022 года корректирующего манёвра, высота орбиты станции предварительно увеличилась на 1,8 км. Все операции прошли в соответствии с расчётами специалистов Центра управления полётами ЦНИИмаш. «Космический мусор позади, «Прогресс» увел МКС от столкновения с ним», - сообщила пресс-служба Роскосмоса в Telegram -канале.

«После прекращения полётов американских шаттлов и европейских кораблей ATV российские двигатели стали единственным штатным средством поддержания высоты орбиты станции», говорится в сообщении.

По статистике, за всё время полета МКС осуществлены 318 коррекций высоты её орбиты, в том числе 169 - с помощью двигателей грузовых кораблей «Прогресс».

На борту МКС сейчас находится 11 человек. Три российских космонавта - Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, американские астронавты Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства из Германии Маттиас Маурер. А также члены первого туристического экипажа миссии Ах-1, которые уже завтра, 25 апреля 2022 года планируют возвращаться на Землю: бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа и три бизнесмена из США, Израиля и Канады: Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пэти.