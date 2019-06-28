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    МКЕНТ. Ктелей Арыси из Шымкента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    28 Июня 2019, 14:23

    ШЫАЗИНФОРМ - 135 автобусов организовано для перевозки жи

    Как сообщил руководитель управления пассажирского транспортаи автомобильных дорог города Куатжан Жуматаев, привлечены 6 транспортныхкомпаний для перевозки граждан. Кроме того, дополнительно привлекли еще 18автобусов.

    «Руководители транспортных компаний сами изъявили желаниеорганизовать перевозку. Хозяева автозаправочных станций предоставили бензин,солярку бесплатно. Если понадобится, то мы готовы еще раз организовать автобусы.Даже если кому-то сегодня не удастся доехать до своих домов, мы готовы оказать помощьи завтра, и послезавтра», - сказал Куатжан Жуматаев.

    Отметим, в Шымкенте были организованы 56 эвакуационныхпунктов.

    «В городских эвакуационных пунктах зарегистрированы более30 тыс. жителей. Мы стараемся предоставить все возможности. Одни все ещеполучают лечение в больницах. Мы сделаем все возможное, чтобы все жителиблагополучно вернулись», - отметил руководитель управления внутренней политики городаШымкента Мурат Базаркулов.

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    9:00 Побудочная веселуха! Встаём! Погодка - люкс!

    Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

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    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    9:00 Побудочная веселуха! Встаём! Погодка - люкс!

    Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

    Автор:

    Alem Barysy
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