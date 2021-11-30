Митрополит Александр: С именем Первого Президента связано обретение гражданами страны религиозной свободы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне 1 декабря - Дня Первого Президента Республики Казахстан глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр направил свое поздравление гражданам станы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт митрополичьего округа.

Глава Православной Церкви Казахстана напомнил, что этот день тесно связан с обретением нашей страной государственного суверенитета и отмечен для новейшей истории Казахстана знаменательным событием – три десятилетия назад, в 1991 году, казахстанцы избрали Первым Президентом молодой независимой республики Нурсултана Назарбаева.

«Благодаря политическому таланту Нурсултана Абишевича, его дальновидности, мудрости и твердости в достижении поставленных задач, Казахстан стал динамично развивающейся страной, одним из признанных лидеров евразийского пространства. Все эти годы сбалансированная внутренняя и внешняя политика Республики сопрягалась с укреплением государственной стабильности и гармонизацией межэтнических отношений. С именем Первого Президента связано обретение гражданами страны религиозной свободы, возвращение Казахстана к традиционным духовно-нравственным ценностям и культурным корням», - подчеркнул митрополит Александр.

Митрополит отметил, что благодаря инициативам Первого Президента наша страна явила всему миру образец межцивилизационного, межрелигиозного и межнационального диалога. Свидетельством этому стало проведение в столице Казахстана уникального, не имеющего аналогов форума – Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который по праву можно именовать эффективной диалоговой площадкой для решения глобальных проблем стран и народов.

«Православная Церковь Казахстана высоко ценит личный вклад Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в развитие и продвижение идей межрелигиозного мира и межэтнического согласия. Благородные деяния Елбасы по созиданию и развитию доверительного диалога между людьми разных религий, этносов и культур неоспоримы, его идеи и начинания в этой области продолжают приносить добрые плоды.

В этот торжественный день приношу слова благодарности в адрес Первого Президента – Лидера нации, глубокоуважаемого Нурсултана Абишевича Назарбаева, и желаю ему, а также главе государства, многоуважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, руководству нашей страны и всем вам, дорогие казахстанцы, крепкого здоровья, крепости душевных и физических сил, любви к родной земле и успехов в трудах на благо нашего общего Дома – благословенного Казахстана», - говорится в подзравлении.

Глава Православной Церкви Казахстана направил поздравления Президенту Казахстана К.-Ж.К. Токаеву, Лидеру нации Н.А. Назарбаеву, руководству страны, парламентариям, акимам областей и городов.



