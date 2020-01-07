Митрополит Александр поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр обратился к соотечественникам с посланием по случаю Рождества Христова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие братья и сестры. Примите сердечные поздравления с всерадостным праздником мира и Божией любви – Рождеством Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа! Родившийся в Вифлееме Господь предстал людям как обычный младенец. Не силой, не властью, не принуждением привлекает нас к Себе Господь, а любовью и кротостью, глубочайшим смирением и духовной чистотой. Христос обращается к нам с призывом: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11:29). В следовании этим наставлениям Божественного Учителя, в подражании Господу, в делах веры обретается источник нашего спасения и заключается сила, преображающая этот мир. Всякий раз, входя в нашу жизнь, праздник Рождества Христова дает всем нам благой повод задуматься о месте Господа в нашей жизни, о глубине и искренности наших взаимоотношений с Ним. Всесильный Творец, родившийся от Преблагословенной Девы Марии, желает жить с нами и в нас», - подчеркнул глава Православной Церкви Казахстана.

По словам митрополита Александра, торжество о пришествии в мир Христа Жизнодавца дарует утешение и отраду каждому человеку: для крепких в вере и добродетелях этот праздник – подтверждение правильности духовного пути, для подвергшихся искушениям – ободрение, для утративших упование – возвращение надежды, для ослабевших в любви – обновление сил.

«В тайне Рождества Господь явил нам величие человеческой личности и нас призвал увидеть и в самих себе, и в каждом из наших ближних Божественный образ. Поэтому неполным будет наше празднование Рождества Христова, если мы не поспешим разделить эту радость с нашими ближними, тем более, с нуждающимися в утешении и поддержке. Протянем руку помощи скорбящим, ободрим унывающих, посетим болящих, вспомним о тех, кто одинок. В эти святые дни пусть каждый из нас вознесет молитвы о благословенной земле казахстанской, о сохранении братолюбия и согласия между людьми, о даровании любви нашим семьям, родным и близким, о мире всего мира, о единстве святой Православной Церкви. С праздником Рождества Христова и Новолетием!» - обратился к казахстанцам митрополит Александр.



