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    Митрополит Александр поздравил казахстанцев с праздником Пасхи

    14 Апреля 2023, 15:24

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ночь на 16 апреля Казахстан вместе со всем православным миром встретит Светлое Христово Воскресенье - Святую Пасху, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Многоконфессиональный и многонациональный народ Казахстана всегда вместе встречает Пасху и Наурыз, Курбан-айт и Рождество – это старинная, добрая традиция нашей страны. Сердечно поздравляю православных казахстанцев и всех, кому дорог этот светлый день, с великим торжеством. Воскресение Христово дает нам силы жить полноценно и правильно – любить и сострадать, верить и прощать, благодарить и жертвенно трудиться во благо ближнего и родной страны», - сказал на пресс-конференции митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

    Пасхальное богослужение пройдет во всех храмах страны в ночь с 15 на 16 апреля.В Алматы праздничное богослужение в Вознесенском кафедральном соборе совершит Глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Начало в 23:30.

    В Астане праздничную службу возглавит управляющий делами Казахстанского Митрополичьего округа епископ Каскеленский Геннадий. Начало в 23:30.

    В пасхальную ночь на Youtube-канале Православной Церкви Казахстана будет осуществляться прямая трансляция праздничного богослужения из Вознесенского кафедрального собора Алматы.

    «Настоящее празднование светлого Христова Воскресения невозможно представить без совершения дел любви по отношению к ближнему. Наш высокий нравственный долг – укрепляясь дарами Пасхи Христовой, быть опорой для тех, кому сейчас трудно, протягивать руку братской поддержки всякому человеку, неважно, верующий он или неверующий, праведный или грешный, трудиться ради преображения мира вокруг нас, наполняя его правдой, милосердием и красотой», - добавил митрополит Александр.

    В Пасхальную ночь и во все дни празднования Воскресения Христова в храмах Казахстана будут совершаться сугубые молитвы о восстановлении мира, искоренении ненависти и умножении любви.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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