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    Митрополит Александр обратился к казахстанцам в связи с общенациональным трауром

    10 Января 2022, 13:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в связи с общенациональным трауром обратился к казахстанцам, передает МИА «Казинформ».

    «Дорогие казахстанцы! Братья и сестры!

    Тяжелейшее испытание переживает народ Казахстана в эти дни. Наша страна подвергалась коварному нападению экстремистов, которые использовали самые жестокие средства для того, чтобы запугать людей, заставить их выполнять свою порочную волю, уничтожить принципы добрососедства и терпимости, разрушить государственный суверенитет. Как отметил Президент Республики Касым-Жомарт Кемелевич Токаев: «Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами». Совершенные в священные Рождественские дни циничные злодеяния требуют решительного осуждения, всестороннего противодействия и безотлагательного усиления сотрудничества всего мирового сообщества по противодействию терроризму. Хаос и насилие должны быть остановлены во имя торжества правды и мирной жизни граждан.

    Православная Церковь Казахстана всецело поддерживает мудрое своевременное решение главы государства призвать на помощь в Республику миротворческие силы ОДКБ. Уже сейчас все мы видим добрые результаты по восстановлению в Казахстане безопасности и конституционного порядка, свидетельствующие о правильности и актуальности позиции Президента в решении этих вопросов. Здоровые силы общества должны сплотиться вокруг главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, чтобы преодолеть кризис и обеспечить целостность страны.

    Мы – народ Казахстана – одна большая многонациональная и многоконфессиональная семья. Постараемся в нелегких обстоятельствах проявлять сочувствие, оказывать внимание и поддержку тем, кого коснулась беда, помогать страждущим, ободрять опечаленных и унывающих.

    В эти скорбные дни желаю родным и близким погибших утешения Свыше, раненым – скорейшего исцеления, всем, кто трудится для преодоления последствий случившегося – мужества и укрепления сил, а всему народу Казахстана – единодушия, сплоченности и решительности в борьбе с экстремизмом.

    Возношу молитвы Многомилостивому Богу о пострадавших и погибших. Сегодня духовенство Православной Церкви Казахстана совершит заупокойные богослужения о павших от рук террористов казахстанцах.

    Пусть Всемогущий Господь благословит нашу страну Своим миром!», - сказал Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

    Напомним, сегодня, 10 января, объявлен Днем общенационального траура в Казахстане.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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