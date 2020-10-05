Митингующие в Бишкеке пошли к Белому дому

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Митингующие против итогов выборов депутатов Жогорку Кенеша начали штурмовать Белый дом. Милиция начала разгонять толпу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

На данный момент слышны выстрелы, предположительно. Также видно, что пустили слезоточивый газ. Вокруг Белого дома выстроены сотрудники силовых органов.

В МВД республики сообщили, что среди участников митинга есть люди, распивавшие спиртные напитки, поэтому призвали участников акции разойтись.

«Напоминаем, что в случае возникновения угрозы здоровью граждан или других деструктивных проявлений, ответственность ложится на организаторов митинга, в частности лидеров нескольких партий и их активных членов. Поэтому мы призываем протестующих разойтись, чтобы обеспечить безопасность граждан и не нарушать их покой», - говорится в сообщении МВД КР.

Отметим, что на площадь Ала-Тоо вышли митингующие, которые требуют не признавать итоги парламентских выборов, которые состоялись в Кыргызстане 4 октября.