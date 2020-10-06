Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Митинг в Бишкеке: 122 человека госпитализированы, четверо в реанимации

    6 Октября 2020, 01:14

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - По данным на 24:00 ночи госпитализированы 122 человека, пострадавшие в ходе разгона митинга в Бишкеке, сообщили в Министерстве здравоохранения страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кыргызское национальное информационное агентство «Кабар».

    По данным ведомства, в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступило всего 65 пострадавших, из них 40 представители силовых структур. 2 пострадавших с переломами госпитализированы в отделение реанимации, состояние врачами оценивается как тяжёлое.

    В Национальный госпиталь поступили 40 пострадавших, из них 2 пострадавших с закрытыми черепно-мозговыми травмами госпитализированы в отделение реанимации.

    В Городскую клиническую больницу №1 поступили двое пострадавших

    В Чуйскую областную больницу поступили 7 пострадавших, после оказания первичной медико-санитарной помощи отправлены в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.

    В Национальный хирургический центр поступило 7 пострадавших, из них 1 амбулаторно.

    Умерших нет.

    «Также зафиксировано нападение на фельдшера Центра экстренной медицины г. Бишкек. С травмой головы, ушибленной раной теменной области госпитализирована в БНИЦТиО. Разбиты две машины скорой медицинской помощи», - отметили в Минздраве.

    Ранее сообщалось, что в стационары Бишкека поступили 16 пострадавших в митинге в Бишкеке.

    Отметим, что на площадь Ала-Тоо вышли митингующие, которые требуют не признавать итоги парламентских выборов, которые состоялись в Кыргызстане 4 октября. Затем митингующие пошли в сторону Белого дома.

    Президент Кыргызстана встретится с лидерами 16 партий, принявших участие в выборах.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кыргызстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Казахская диаспора в Кыргызстане почтила память погибших при пожаре в области Абай
    Экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев осужден по делу о коррупции на «Кумторе»
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC