Митинг против митингов прошел в Бишкеке

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо сегодня прошел митинг граждан, призывающих воздержаться от митингов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Как сообщил один из организаторов Алманбет Ырысалиев, участники выступают против митингов и провокаций.

«Мы должны осознать, что митинги и перевороты на руку только тем, кто хочет дестабилизировать нашу страну. Мы хотим спокойных выборов, чтобы все прошло мирно. Мы просим ЦИК провести честные выборы, а также всех кандидатов, кто участвует в гонке, участвовать достойно и честно. Чтобы не было конфликтов, и никто из мирного населения не пострадал», - сообщил Ырысалиев.

«Все мы знаем, что через три дня начинается президентская гонка. Кыргызстан пережил столько революций, последствия которых были не очень хорошими», - добавил активист.

Напомним, в Кыргызстане назначили досрочные президентские выборы, которые пройдут 10 января 2021 года.

Фото: kabar.kg