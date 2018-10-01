Мистическая выставка «Экспедиция призраков» открылась в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В галерее TSE Art Destination состоялось открытие выставки «Экспедиция призраков» (Ghost Expedition), передает официальный сайт акимата Астаны.

Экспозиция приурочена к празднованию 25-летия дипломатических отношений «Европейский Союз - Казахстан», а также году культурного наследия Европы. Для подготовки экспозиции группа художников из Польши, Швейцарии и Казахстана совершила экспедицию по сакральным местам РК.



«Для меня этот проект очень важен тем, что я могу показать нашу Родину с разных ипостасей, рассказать о неизведанной стороне мест, окутанных мистикой и легендами», - сказал куратор выставки Анвар Мусрепов.



Древние памятники языческих культов, места силы, некрополи эпохи палеолита, средневековые исламские мазары и уникальные природные явления приоткрывают завесу тайн через искусство и технологии в работах таких авторов, как Грегор Вогель (Швейцария), Марек Мардосович (Польша), Грегорч Демзук (Польша), Назира Каримова, Арман Саинов, Анвар Мусрепов (Казахстан). Свет, звук, эксперимент - главный инструмент путешественников для познания нового и неизведанного. А их главная цель - найти объяснение необъяснимому, с помощью которого раскрываются тайны сакральных мест.



Работы членов экспедиции за счет своей мультимедийности и простоты рассказывают и показывают посетителям выставки простым языком о загадочных феноменах природы в новом формате, порой даже мистическом. Так, одним из регионов, который был выбран для художественного исследования, стал Мангистау. Название региона с казахского переводится как «тысяча зимовий». Древняя стоянка кочевников хранит на своей земле многочисленные памятники эпохи палеолита, древние захоронения, сакральные места и некрополи более 362 суфиев. Некоторые ученые предполагают, что Мангистау - это дно древнего отступившего океана.









На фоне этого особенно выделяется работа Анвара Мусрепова, передающая форму древней могилы и священного знака бата с водой из источников подземной мечети Бекет-Ата. «Я хотел показать всю сакральную и духовную составляющую человека, не делая акцента на его пол, религию, жизненную позицию. Воссоздал ту атмосферу, когда простые вещи хранят и передают высокое и божественное. И каждая деталь здесь говорит об этом: неповторимая форма узоров на ракушечнике, руки, сделанные из смолы, священная вода. Каждый из элементов рассказывает свою историю, но вместе они создают индивидуальную историю и ощущение для каждого человека», - пояснил автор и куратор выставки Анвар Мусрепов.



Вблизи Алматы художники посетили заповедник Алтын-Эмель. Центром внимания стал песчаный холм, известный как «Поющий бархан». Феномен природы знаменит тем, что в сухую погоду движение песка воспроизводит звук, напоминающий звучание органа. Некоторые из народных легенд повествуют историю о звучании колоколов из погребенного под песком города, по другой информации - сказания народного фольклора утверждают, что здесь находится могила Чингисхана и звук горы отображает его душевные муки.



Выставка будет работать до 26 октября 2018 года в галерее Tse Art Destination по адресу пр. Республика, 33а. Вход бесплатный.







