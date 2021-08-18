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    Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы

    18 Августа 2021, 23:26

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В связи с эскалацией внутриполитической ситуации в Афганистане Организация Объединенных Наций (ООН) обратилась к Казахстану с просьбой о временной передислокации в Алматы Миссии по содействию Афганистану (UNAMA) и других агентств ООН, аккредитованных в ИРА. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    «В духе всестороннего взаимодействия Казахстана с ООН и в рамках обязательств РК как полноправного члена этой организации, Президент Касым-Жомарт Токаев принял решение поддержать обращение ООН. Сегодня, 18 августа, первый борт с сотрудниками UNAMA приземлился в аэропорту Алматы. МИД совместно с акиматом Алматы, компетентными ведомствами и службами в оперативном порядке принимают необходимые меры по их размещению. Прибывшие сотрудники являются международными дипломатами, обладателями паспортов и иммунитетов ООН», - сообщили в МИД РК.

    По информации внешнеполитического ведомства, ожидается, что размещение и дальнейшая деятельность офисов UNAMA и других ООН-овских агентств в Алматы будет временным, предварительно на полгода, до стабилизации ситуации в Афганистане.

    «Все расходы по проживанию сотрудников, аренде офисных помещений и др. полностью будут финансироваться из бюджета ООН», - уточнили в МИД РК.

    Ранее сообщалось о том, что в Алматы благополучно совершил посадку военно-транспортный самолет С-295 ВВС РК в Алматы с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ООН Алматы Афганистан
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