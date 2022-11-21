Миссия ТюркПА считает организацию избирательного процесса в Казахстане прозрачной и открытой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутаты главной национальной ассамблеи Турции Реджеп Шекер и Юксель Озкан, секретарь комиссии ТюркПА Энес Йылдырым, сотрудник департамента международных отношений и протокола ТюркПА Абдуллах Нури Айваз и офицер связи ТюркПА Тахмина Бакиева приняли участие в наблюдении за выборами в городах Астана и Алматы и заявили, что избирательный процесс прошел в спокойной обстановке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Реджеп Шекер на площадке пресс-центра по освещению выборов Президента РК по Алматы сообщил, что миссия ТюркПА по приглашению Правительства Казахстана прибыла 18 ноября для участия в наблюдении за президентскими выборами. Всего в республику прибыло 20 наблюдателей от миссии, 8 из которых депутаты, 12 – дипломаты.

Спикер отметил, что в Алматы наблюдатели от ТюркПА пообщались с представителями офисов кандидатов, обсудили с ними, как проходила агитационная кампания.

«Мы посетили многие избирательные участки в Астане и Алматы. Разговаривали с избирателями, наблюдателями, членами избирательных комиссий. Нам предоставили возможность выехать домой к маломобильным гражданам вместе с членами избирательных комиссий. Мы очень высоко оценили эту услугу для избирателей, которая предоставляется в Казахстане», - сказал Реджеп Шекер.

Представитель ТюркПА подчеркнул, что выборы Президента РК прошли в спокойной обстановке. Он также отметил, что миссия считает организацию избирательного процесса в Казахстане прозрачной и открытой.

«Наша делегация высоко оценивает условия, которые были предоставлены международным наблюдателям для работы. Существенных недостатков в организации избирательного процесса нами выявлено не было. В целом организация выборов, подготовка, обучение наблюдателей, членов избирательных комиссий в Казахстане и Турции похожи. Единственное, что нас удивило и порадовало – это организация выезда представителей избирательных комиссий к гражданам с ограниченными возможностями для того, чтобы обеспечить им удобные условия для голосования», - отметил Реджеп Шекер.

Кроме того, спикер обратил внимание на музыку, которая звучала на избирательных участках Алматы, а также на выступления национальных ансамблей на некоторых из них.

Также представители миссии ТюркПА добавили, что родители приходили голосовать вместе со своими детьми. По словам, Реджепа Шекера, приучать детей с маленького возраста к участию в избирательных процессах – это очень хорошая традиция.



