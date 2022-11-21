Миссия ШОС признала выборы Президента РК прозрачными и демократичными

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Миссия ШОС признала выборы Президента РК прозрачными и демократичными. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 17 по 20 ноября Миссия от Шанхайской организации сотрудничества по приглашению Республики Казахстан провела Миссию наблюдения на внеочередных выборах Президента РК. Я возглавил ее, в миссию входят 18 наблюдателей. Это представители законодательных и исполнительных, избирательных органов 7 государств-членов ШОС, должностные лица Секретариата ШОС и региональной антитеррористической структуры ШОС. Миссия расценивается как стремление Республики Казахстан обеспечить максимальную открытость, прозрачность и демократичность данных выборов, в которой имеются важные политические значения для будущего развития страны. Члены Миссии в своей деятельности руководствовались положением Миссии наблюдателей от ШОС на президентских и парламентских выборах, а также референдума, утвержденным решением Совета Министерства иностранных дел ШОС в 2006 году.

По его словам, все члены реализовали свои функции самостоятельно и независимо по принципу политической объективности, нейтральности, справедливости, отказа от совершения каких-либо предупреждений и предпочтений в отношении к участникам избирательного процесса.

«Наша Миссия провела встречу и побеседовала с руководством и представителями Центральной избирательной комиссии РК, общественными наблюдателями и членами Миссии наблюдателей иностранных государств и международных организаций. По итогам встреч и бесед члены Миссии подробно ознакомились с проводимой Центральной избирательной комиссией работой по подготовке данного политического события», - отметил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

Спикер отметил, что в день голосования члены миссии осуществляли свое наблюдение и присутствовали при подготовке проведения процедуры голосования, а также при пломбировании ящиков для голосования и других оснащений.

«Мы вели обширные и свободные беседы со всеми сотрудниками избирательных комиссий, наблюдателями, а также избирателями. Мы отметили, что подготовка и проведение выборов прошли дисциплинированно, все было хорошо организовано и проходило спокойно. Во-вторых, все избиратели проявили большую активность. На месте были обеспечены все необходимые условия для осуществления процедуры голосования, в том числе предоставлены удобные для голосования условия для избирателей с ограниченными возможностями и пожилых граждан. Члены избирательных комиссий подробно отвечали на вопросы, которые им задавали избиратели, а также давали разъяснения по возникающим вопросам со стороны наблюдателей, проявили внимательное отношение к участникам, общественным и международным наблюдателям. Во всех избирательных участках я был вынужден показать свой документ. Я также заметил, что во всех избирательных участках определенное количество наблюдателей серьезно исполняли свою функцию. Во всех избирательных участках мы не сталкивались с препятствиями во время осуществления наблюдения. Можно сказать, что казахстанская сторона создала все необходимые условия для осуществления наблюдения за выборами. Это также показывает открытость и прозрачность данных выборов», - пояснил спикер.

Генеральный секретарь ШОС также отметил, что нарушение норм законодательства, ставящего под сомнение легитимность выборов Миссией не отмечено.

«К нам не поступали жалобы и замечания. На основе наших наблюдений Миссия признала выборы прозрачными, демократичными и достоверными. Эти выборы Президента РК соответствовали требованиям избирательного законодательства Казахстана и принятым страной международным обязательством. ЦИК Республики Казахстан недавно объявил явку на выборы и их данные полностью совпадают с нашими», - добавил Чжан Мин.

Утром завершил работу последний избирательный участок за рубежом в Сан-Франциско. Явка избирателей составила 100%.

Вчера на территории Казахстана завершились президентские выборы. В 20:00 по времени Астаны завершилось голосование в 15 регионах страны.



