Миссия ШОС признает прошедшие в Казахстане выборы свободными, честными и достоверными

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Миссия ШОС признает прошедшие в Казахстане выборы свободными, честными и достоверными. Об этом сообщил на брифинге заместитель Генерального секретаря и глава Миссии Шанхайской организации сотрудничества Чжан Хайчжоу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чжан Хайчжоу озвучил заявление Миссии ШОС, в котором отмечается, что произошли существенные изменения по сравнению с предыдущими выборами, в плане внесения изменений и дополнений в Конституционный закон «О выборах».

«Выборы в СМИ были освещены подробно и разносторонне. Соблюдены все эпидсанитарные нормы. Были предусмотрены все необходимые условия для граждан с ограниченными возможностями. В период выборов членам миссии замечаний и жалоб не поступало. Миссия признает выборы свободными, честными и достоверными. Легитимность выборов не вызывает сомнений», – сказал Чжан Хайчжоу.

По словам Чжан Хайчжоу, миссия считает, что прошедшие вчера, 10 января, выборы депутатов Мажилиса и маслихатов соответствовали требованиям избирательного законодательства Республики Казахстан. Случаев нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не выявлено.

Также в заявлении отмечается, что избрание высшего законодательного органа государства явилось важным шагом на пути дальнейшего демократического развития Казахстана.

Напомним, вчера в Республике Казахстан состоялись выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов. По результатам экзит-пула, проведенного Институтом демократии, голоса распределились следующим образом: 9,54 процента избирателей ответили, что проголосовали за Народную партию Казахстана; 72,01 процента ответили, что проголосовали за партию «Нур Отан»; 4,93 процента избирателей проголосовали за Народно-демократическую партию «Ауыл»; 10,27 процента избирателей ответили, что проголосовали за Демократическую партию «Ак жол»; 3,25 процента избирателей ответили, что проголосовали за партию «ADAL».



