Миссия ШОС готова к наблюдению за выборами депутатов Мажилиса Парламента РК

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин встретился с послом Казахстана в Китае Шахратом Нурышевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ШОС.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, касающихся развития многостороннего взаимодействия государств-членов ШОС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также рассмотрели ключевые аспекты деятельности организации в контексте предстоящего председательства Казахстана в 2023-2024 годах.

Посол Казахстана, вручив генеральному секретарю приглашение от имени заместителя Премьер-Министра - министра иностранных дел Республики Казахстан МухтараТлеуберди принять участие в качестве международного наблюдателя во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК, подробно рассказал об особенностях избирательной кампании.

Ш. Нурышев в целях последовательной трансформации ШОС в еще более эффективную организацию акцентировал внимание на практической реализации инициативы Президента РК по совершенствованию деятельности ШОС, озвученной в ходе Саммита ШОС 10 ноября 2020 года.

Посол Казахстана предложил руководству секретариата выработать соответствующий план и провести ряд совместных мероприятий в рамках председательства казахстанской стороны в организации в 2023-2024 годах.

Чжан Мин выразил поддержку политическим реформам и экономическим преобразованиям, проводимым Президентом Касым-Жомартом Токаевым на пути к строительству «Справедливого Казахстана» и информировал о том, что ведется активная работа по формированию состава Миссии ШОС для участия в выборах 19.

Генеральный секретарь высоко оценил вклад казахстанской стороны в укрепление авторитета ШОС на мировой арене, а также заверил посла Казахстана, что Секретариат ШОС со своей стороны готов оказать полное содействие для успешного проведения казахстанского председательства.

По итогам встречи стороны договорились поддерживать тесные контакты по различным вопросам деятельности ШОС и ее секретариата, активно участвовать в мероприятиях, организуемых государствами-членами и секретариатом ШОС, обмениваться предложениями и идеями, направленными на дальнейшее совершенствование работы данной авторитетной международной структуры.

Напомним, внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней состоятся 19 марта.





Фото: sectsco.org



