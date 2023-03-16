Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Миссия наблюдателей СНГ не выявила нарушений в проведении агитационной кампании в РК

    16 Марта 2023, 19:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Миссия наблюдателей СНГ не выявила нарушений в проведении агитационной кампании и предвыборной гонки в Казахстане накануне выборов в Мажилис и маслихаты. Об этом в ходе брифинга в Центральной избирательной комиссии заявил глава миссии Леонид Анфимов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наша миссия, в отличие от может быть других миссий, работает не для того, чтобы накопать какие-то «крючки» или найти незначительные нарушения, через которые потом выставить в неприглядном свете работу избирательных комиссий, включая Центральную избирательную комиссию. Мы не нашли на сегодня и не имеем информации о том, что где-то были нарушения в проведении агитационной кампании, выдвижении кандидатов в депутаты, факты нечистоплотности предвыборной борьбы. Всё идёт в цивилизованном русле и достойно тех людей, которые выдвинули свои кандидатуры на внеочередные выборы депутатов», - сказал Леонид Анфимов, отвечая на вопросы журналистов.

    Он также добавил, что Центральная избирательная комиссии РК в очередной раз демонстрирует высокий профессионализм в подготовке и проведении избирательной кампании. Свои выводы и оценки миссия изложит 20 марта.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Выборы ЦИК Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Председателем маслихата города Талдыкоргана стал Темирболат Ахажан
    Алтынторе Букенова избрали председателем маслихата города Караганды
    Председателем маслихата города Актау избран Сембигали Закенов
    Кайрат Ахметтаев назначен председателем маслихата города Конаева
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров