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    Миссия наблюдателей от ШОС приступила к мониторингу выборов в Мажилис Парламента РК

    8 Января 2021, 16:44

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Миссия от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начала работу по наблюдению за выборами депутатов в Мажилис Парламента Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление Секретариата ШОС.

    В составе миссии аккредитовано 15 наблюдателей - представителей законодательных, избирательных органов, дипломаты государств-членов ШОС, а также должностные лица Секретариата Организации.

    Миссию возглавляет заместитель генерального секретаря ШОС Чжан Хайчжоу. Как отмечается в заявлении, в день выборов члены миссии посетят посольство РК в КНР в г. Пекин, где развернут наблюдательную работу за ходом голосования граждан Казахстана, находящихся за рубежом.

    Для получения наиболее полного представления о ходе избирательного процесса на территории РК представители Миссии от государств-членов ШОС приступили к работе по мониторингу хода избирательного процесса в ряде населенных пунктах Казахстана.

    «Работа миссии будет сосредоточена на изучении готовности избирательных участков в оставшиеся до официального дня выборов время, наблюдении за ходом голосования, организации процесса на избирательных участках, подсчёте голосов, а также на опросах проголосовавших избирателей, представителей кандидатов и других наблюдателей», - говорится в заявлении Секретариата ШОС.

    Напомним, что ШОС - постоянно действующая международная организация, созданная в июне 2001 года. Государствами-основателями ШОС являются Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году статус государства-члена Организации был предоставлен Индии и Пакистану. Штаб-квартира ШОС расположена в Пекине.


    Автор:

    Руслан Сулейменов

    ШОС Выборы-2021
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