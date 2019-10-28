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Миссия Антикоррупционной службы РК предполагает изменение мышления - Равиль Тюлебаев

28 Октября 2019 02:59
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Миссия Антикоррупционной службы РК предполагает изменение мышления - Равиль Тюлебаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О значении преобразования системы государственной службы и противодействия коррупции рассказали в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам первого заместителя руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Равиля Тюлебаева, Национальное бюро по противодействию коррупции Указом Главы государства преобразовано в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции, или Антикоррупционную службу, для дальнейшего совершенствования системы государственной службы и противодействия коррупции.

«Согласно Указу, Агентство является независимым правоохранительным органом, наделенным исключительными комплексными компетенциями в противодействии коррупции, в то время как Национальное бюро являлось ведомством в составе Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции. Агентство по противодействию коррупции призвано усилить борьбу с коррупцией и повысить эффективность ее превенции», - рассказал Равиль Тюлебаев.

По словам спикера, миссия Агентства предполагает изменение подходов, мышления и всего привычного алгоритма действий.

«Все инициативы Агентства реализуются через основные четко определенные ценности. Создан уникальный коммуникационный фирменный стиль Антикоррупционной службы, эмблема (герб) и коммуникационный логотип Агентства. Эмблема сочетает в себе наш коммуникационный логотип и беркута с национального флага внутри щита, а снизу обозначены ценности Агентства – справедливость, добропорядочность, доверие. То есть герб транслирует нашу приверженность этим ценностям», - уточнил Равиль Тюлебаев.

Отметим, что, исходя из ценностей, определены фирменные цвета Агентства. «Небесный» символизирует справедливость, стремление к совершенству, обновлению, балансу. «Белый» - добропорядочность, чистоту, неподкупность. «Синий» – доверие, безопасность и уверенность.

«Если говорить об основных направлениях деятельности Агентства, то здесь с учетом озвученных ценностей сформирована структура, за основу которой взята модель наиболее успешных зарубежных антикоррупционных органов. Только рациональное сочетание предупреждения, просвещения и мер уголовно-правового характера позволит добиться решительного перелома в сфере противодействия коррупции. Помимо этого, департаментом совместно с управлением образования начата работа по приобщению молодежи к честности, активности, знаниям, трудолюбию, уважительному отношению к окружающей среде, природе», - пояснил первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Равиль Тюлебаев.

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Ключевые слова: Жамбылская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Галина Скрипник

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