Миссия Антикоррупционной службы РК предполагает изменение мышления - Равиль Тюлебаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О значении преобразования системы государственной службы и противодействия коррупции рассказали в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам первого заместителя руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Равиля Тюлебаева, Национальное бюро по противодействию коррупции Указом Главы государства преобразовано в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции, или Антикоррупционную службу, для дальнейшего совершенствования системы государственной службы и противодействия коррупции.

«Согласно Указу, Агентство является независимым правоохранительным органом, наделенным исключительными комплексными компетенциями в противодействии коррупции, в то время как Национальное бюро являлось ведомством в составе Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции. Агентство по противодействию коррупции призвано усилить борьбу с коррупцией и повысить эффективность ее превенции», - рассказал Равиль Тюлебаев.

По словам спикера, миссия Агентства предполагает изменение подходов, мышления и всего привычного алгоритма действий.

«Все инициативы Агентства реализуются через основные четко определенные ценности. Создан уникальный коммуникационный фирменный стиль Антикоррупционной службы, эмблема (герб) и коммуникационный логотип Агентства. Эмблема сочетает в себе наш коммуникационный логотип и беркута с национального флага внутри щита, а снизу обозначены ценности Агентства – справедливость, добропорядочность, доверие. То есть герб транслирует нашу приверженность этим ценностям», - уточнил Равиль Тюлебаев.

Отметим, что, исходя из ценностей, определены фирменные цвета Агентства. «Небесный» символизирует справедливость, стремление к совершенству, обновлению, балансу. «Белый» - добропорядочность, чистоту, неподкупность. «Синий» – доверие, безопасность и уверенность.

«Если говорить об основных направлениях деятельности Агентства, то здесь с учетом озвученных ценностей сформирована структура, за основу которой взята модель наиболее успешных зарубежных антикоррупционных органов. Только рациональное сочетание предупреждения, просвещения и мер уголовно-правового характера позволит добиться решительного перелома в сфере противодействия коррупции. Помимо этого, департаментом совместно с управлением образования начата работа по приобщению молодежи к честности, активности, знаниям, трудолюбию, уважительному отношению к окружающей среде, природе», - пояснил первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Равиль Тюлебаев.