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Миссис Мира пожелала казахстанцам волшебства

1 Января 2019 00:48 130
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Миссис Мира пожелала казахстанцам волшебства

  СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Миссис Мира Лейла Кульжанова, успешно выступившая в Москве на фестивале красоты, моды и таланта «World Beauty 2018», поздравила читателей МИА «Казинформ» с Новым годом:    

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«Вот и прошли первые минуты 2019 года. Эстафету ему передал 2018-й, а он был для нас особенным. Во главе с Президентом нашей страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым Казахстан во сферах стал узнаваем и обрел всемирную известность!  

И на Международном конкурсе красоты «Миссис Мира», прошедшем в уходящем году в Москве, Казахстан в очередной раз заявил о себе, взяв Гран-при! 

В новом году искренне желаю всем казахстанцам и жителям всего мира - счастья, здоровья, добра, позитива и ярких незабываемых впечатлений!

Говорят, что в новогоднюю ночь сбываются мечты, и я желаю вам исполнения задуманного и немного волшебства.          

С Новым Годом! С Новым счастьем!»

 

 

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Ключевые слова: общество, Восточно-Казахстанская область,
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Айгуль Биданова

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