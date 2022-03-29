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    Мировых контейнерных операторов планируют привлечь в порт Актау

    29 Марта 2022, 10:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев поделился планами по увеличению транспортного потенциала морского порта Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях развития грузоперевозок по ТМТМ также планируется создание «контейнерного хаба» на базе СЭЗ «Морпорт Актау». Проведены переговоры с сингапурской компанией PSA International (ПиЭсЭй Интернэшнл) по их участию в реализации проекта», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

    Также, по его словам, предполагается привлечь контейнерный парк мировых контейнерных операторов, таких как Maersk (Маерск), MSC (ЭмЭсСи) и Cosco Shipping (Коско Шипинг).

    «Пополнение торгового флота четырьмя паромами планируется с привлечением частного бизнеса. В текущем году объемы перевозок через морские порты Актау и Курык планируется довести до 10 млн тонн с учетом переориентации порядка 4 млн тонн экспортных грузов», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Транспорт Мангистауская область МИИР РК
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