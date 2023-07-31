Мировые звезды шахмат сразились между собой в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Международный шахматный турнир «Uralsk open 2023 – этап кубка Казахстана» завершился на этих выходных в Уральске. Турнир проходил с 21 по 28 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

Общий гарантированный призовой фонд составил 23 000 000 тенге.

Победу в Uralsk open одержали рейтинг-фавориты. Неудержим был Ханс Ниманн (США). После поражения во втором туре «американский экспресс» набрал 6,5 очков из 7 возможных и заметно опередил индийского гроссмейстера С. Сетурамана (2-е место по дополнительным показателям) и неразлучных друзей М. Петросяна и С. Тер-Саакяна, разделивших третий и четвертый призы.

Казахстанские шахматисты, к сожалению, оказались слишком «гостеприимными» хозяевами, уступив гостям все основные награды.

Лучшими среди наших шахматистов оказались тинейджеры – 15-летние Амангельды Ернур и Даниял Сапенов. У них по 5,5 очков.

В группе «В», где соревновались в основном юные шахматисты, главные бонусы достались Асылхану Кумару (8 очков из 9, 1-е место), Ерсултану Камбару, Адилету Серикову и Али Оноглу (все шахматисты набрали по 7,5 очков, но именно в этом порядке их расставил коэффициент Бухгольца).

Турнир в Уральске собрал 176 участников из 13 стран, из них 16 мужчин-гроссмейстеров и одна женщина-гроссмейстер. Было сыграно почти 800 партий.

Также в рамках турнира прошел сеанс одновременной игры на 17 досках, который дал действующий чемпион Армении и серебряный призер Всемирной шахматной Олимпиады в Ченнае 2022 года гроссмейстер Самвел Тер-Саакян. Помимо участников турнира в игре приняли участие и некоторые родители. Несмотря на то, что соперниками выступали квалифицированные шахматисты, общий счёт сеанса 16,5:0,5 в пользу Самвела. Единственную ничью сумел сделать Артём Панкратов.

Несмотря на отсутствие казахстанских звезд, турнир привлек многочисленных участников, что подчеркнуло его престижность. Молодые таланты получили уникальную возможность помериться силами с опытными гроссмейстерами. Этот турнир стал важной страницей в истории шахматных состязаний.