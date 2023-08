Мировые звезды на «Азия Дауысы» в Алматы: второй день фестиваля

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы, на высокогорном катке «Медеу» с грандиозным успехом в рамках фестиваля «Азия Дауысы-2023» выступила известная американская хип-хоп-группа Black Eyed Peas. Тысячи людей из разных уголков Казахстана и других стран собрались на легендарной арене, чтобы насладиться большим концертом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Впервые в истории фестиваля прошел полноценный сольный концерт приглашенных звезд мировой величины. Бизнесмен Сабит Сулейменов давно и активно поддерживает событийный туризм. Он ответил, почему в Алматы пригласили именно Black Eyed Peas и каким образом удалось привезти мега-звезд в нашу страну.

«Это стало возможно, потому что Black Eyed Peas в данный момент находится в европейском туре, везти звезд из Америки очень тяжело и поэтому нам очень повезло, что даты проведения «Азия Дауысы» оказались у группы свободными. Мы забрали их из Венгрии и далее они улетают в Испанию - то есть возвращаются в свой европейский тур. Почему выбор пал на них? Потому что они больше всего сюда хотели приехать и менеджмент группы был готов обсуждать их приезд в Алматы. Концерт решили проводить в рамках «Азия Дауысы» потому что это позволял формат фестиваля, когда первый день был казахстанским, второй - международный и третий посвящен легендам. И вот так все удачно совпало, что международный день удалось полностью совместить с мировым турне группы», - отметил Сабит Сулейменов.

Организаторы фестиваля сообщили, что впервые в истории Казахстана мега-звезды включают Алматы в свое мировое турне. Black Eyed Peas проводит в данный момент мировой тур Elevation, отмечая таким образом 20-летие выпуска их хита Where is the Love? и выход одноименного девятого студийного альбома. Легенда музыки will.i.am воссоединился ради этого с группой, а также в этом туре зрителям представлена удачная замена Ферги в лице J. Rey Soul. Поэтому можно сказать, что зрителям «Азия Дауысы» неслыханно повезло стать свидетелями живого грандиозного выступления группы на сцене «Медеу».

На вчерашнем концерте произошел интересный случай – исполнители заметили одного из фанатов, который держал плакат с надписью «мечтаю исполнить I Gotta Feeling» и вызвали его на сцену. Они спели вмести с ним часть песни и таким образом исполнили мечту парня, который приехал на концерт из Дагестана. Стадион бурно поддержал счастливчика и поступок will.i.am, который разрешил секьюрити допустить фаната к сцене.

«И это - уже доказательство того - как возрожденный фестиваль «Азия Дауысы» реально влияет на развитие туризма, ведь только ради выступления Black Eyed Peas в Алматы приехали фанаты из разных городов Казахстана и стран, например России и Арабских Эмиратов. И они не пожалели - такого грандиозного шоу Алматы еще не видел: великолепное световое оформление, отличный звук, прекрасное умение группы общаться с публикой и заводить ее! Зрители прыгали всем стадионом, когда Black Eyed Peas исполняли свои хиты из нулевых, в том числе Let's Get It Started, I Gotta Feeling и Pump It Harder. Протанцевав весь концерт, очень многие фанатки уходили с «Медеу» босиком, стерев туфлями ноги», - сообщили в пресс-службе фестиваля «Азия Дауысы-2023».

Сами исполнители оказались в восторге от такой хорошей поддержки. Они поблагодарили всех зрителей за теплый прием и поделились положительными впечатлениями о Казахстане. Солисты группы также в знак благодарности исполнили одну из самых популярных песен с флагом Казахстана, чем вызвали бурю эмоции.

Завершился этот грандиозный вечер на очень доброй ноте - общественный фонд «Харекет» на сцене «Азия Дауысы» вручил малоимущей семье ключи от квартиры, купленной на деньги казахстанцев.

Сегодня, в финальный день фестиваля, зрители будут ностальгировать с легендами. Для гостей будут выступать артисты, имена которых давно известны - это Роза Рымбаева, Нагима Ескалиева, Жамиля Серкебаева, Еркеш Шакеев, Медеу Арынбаев, Ерлан Кокеев, Адиль Чекилов, Парвиз Назаров, Жылдыз Осмоналиева, Бауыржан Исаев, группа «Дара» и еще многие другие. Хэдлайнерами третьего дня станут группы «Ялла» и Secret Service.

«Азия дауысы» (Голос Азии) - музыкальный международный фестиваль, проводившийся ежегодно в Алматы с 1990 по 2005 годы. В разные годы по приглашению организаторов на конкурсе были гостями известные зарубежные исполнители: Патрисия Каас, Пупо, Тото Кутуньо, Джимми Саммервиль, Митхун Чакраборти, Сонер Ариджа, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, «Бони М», «Хаддуэй».