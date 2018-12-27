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Мировые цены на нефть значительно повысились

27 Декабря 2018 08:54 64
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Мировые цены на нефть значительно повысились

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в среду на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка значительно повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

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По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 4,86 доллара, до 55,29  доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 3,69 доллара, до 46,22 доллара за баррель. 

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Ключевые слова: Нефть,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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