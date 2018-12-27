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Мировые цены на нефть значительно повысились
27 Декабря 2018 08:54 64
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в среду на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка значительно повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по теме$5 млрд будет вложено в расширение и бурение новых скважин на Карачаганаке В текущем году Казахстан добудет рекордное количество нефти - Канат Бозумбаев
По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 4,86 доллара, до 55,29 доллара за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 3,69 доллара, до 46,22 доллара за баррель.
Ключевые слова: Нефть,
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