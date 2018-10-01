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Мировые цены на нефть значительно понизились
18 Октября 2018 07:41 101
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в среду на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка значительно понизились, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеМировые цены на нефть повысились Добыча нефти в Казахстане в январе-сентябре выросла на 6,6%
По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в декабре на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 1,2 доллара, до 80,36 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в ноябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 2,17 доллара, до 69,75 долларов за баррель.
Ключевые слова: Нефть,
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