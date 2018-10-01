Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:42 223
-
вчера 22:29 208
-
вчера 22:14 225
-
-
вчера 21:50 239
-
вчера 21:45 317
-
вчера 21:31 203
-
-
-
вчера 21:00 255
-
вчера 20:59 302
-
вчера 20:49 264
-
-
вчера 20:21 267
-
-
вчера 20:10 231
-
вчера 20:03 233
-
вчера 19:56 177
Мировые цены на нефть значительно понизились
11 Октября 2018 08:12 115
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в среду на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка значительно понизились, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по теме$8 млрд составляет ежегодный оборот нефтесервисных услуг в Казахстане Мировые цены на нефть повысились
По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в декабре на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 2,26 доллара, до 82,6 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в ноябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 1,79 доллара, до 73,17 долларов за баррель.
Ключевые слова: Нефть,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Мировые цены на нефть повысились
- Мировые цены на нефть понизились
- Мировые цены на нефть значительно понизились
- Даурен Абаев рассказал, как Казахстан добился компенсации от акционеров Карачаганака
- KMGI и правительство Румынии планируют объявить о создании совместного инвестфонда
- Уроженец Казахстана стал гендиректором компании Total в Тунисе
Загрузка...