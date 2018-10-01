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Мировые цены на нефть существенно понизились
12 Октября 2018 08:40 59
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в четверг на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка существенно понизились, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в декабре на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 2,28 доллара, до 80,32 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в ноябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 2,2 доллара, до 70,97 долларов за баррель.
Ключевые слова: Нефть,
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