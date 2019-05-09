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Мировые цены на нефть повысились
9 Мая 2019 07:20 219
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в среду на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июле на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,45 доллара, до 70,32 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в июне на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,72 доллара, до 62,12 долларов за баррель.
Ключевые слова: Нефть,
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