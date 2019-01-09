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Мировые цены на нефть повысились
9 Января 2019 07:46 152
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов во вторник на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеМировые цены на нефть повысились Мировые цены на нефть повысились
По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 1,02 доллара, до 58,59 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1,26 доллара, до 49,78 долларов за баррель.
Ключевые слова: Нефть,
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