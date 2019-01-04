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Мировые цены на нефть повысились

4 Января 2019 08:27 238
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Мировые цены на нефть повысились

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в четверг на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,47 доллара, до 55,55 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,55 доллара, до 47,09 долларов за баррель. 

 

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Ключевые слова: Нефть,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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