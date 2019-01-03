Новости
-
-
-
10:30 88
-
10:16 109
-
-
-
09:07 304
-
08:36 352
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:06 513
-
вчера 23:00 248
-
вчера 22:19 227
-
вчера 21:58 450
-
вчера 21:39 389
-
вчера 21:04 254
-
вчера 20:48 372
-
вчера 20:18 1131
-
вчера 19:37 434
-
вчера 19:01 358
-
вчера 18:45 703
-
вчера 18:03 799
-
вчера 17:35 1800
-
вчера 17:19 1173
-
вчера 16:41 363
-
вчера 16:19 568
-
-
вчера 15:23 336
-
вчера 15:00 476
-
-
-
-
-
вчера 13:27 415
-
-
Мировые цены на нефть повысились
3 Января 2019 10:16 109
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в среду на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеМировые цены на нефть понизились Мировые цены на нефть значительно повысились
По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,93 доллара, до 55,08 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1,13 доллара, до 46,54 долларов за баррель.
Загрузка...
Читайте также
- Взрыв резервуара с газом в Астане: ряд жильцов пострадавшего общежития разъехались по родственникам
- Новогодняя елка в Астане вошла в топ-10 в СНГ
- 70 ДТП произошло в Астане во время новогодних праздников
- Заочная форма обучения отменяется в Казахстане с 1 января
- Более 20 детей родилось в новогоднюю ночь в Астане
- Более 11 тыс кубометров снега убрано в Астане за сутки
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Алмас Жумабаев
954-047