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Мировые цены на нефть повысились
20 Октября 2018 09:38 131
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в пятницу на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеМировые цены на нефть значительно понизились Мировые цены на нефть повысились
По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в декабре на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,67 доллара, до 80,02 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в ноябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,47 доллара, до 69,12 долларов за баррель.
Ключевые слова: Нефть,
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