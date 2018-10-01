Мировые цены на нефть повысились

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в понедельник на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в декабре на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,16 доллара, до 80,76 долларов за баррель.



Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в ноябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,44 доллара, до 71,78 долларов за баррель.