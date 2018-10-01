Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
10:11 134
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:18 229
-
вчера 23:00 215
-
вчера 22:45 312
-
-
вчера 22:13 284
-
-
вчера 21:43 272
-
вчера 21:38 192
-
вчера 21:33 504
-
вчера 21:30 245
-
-
-
Мировые цены на нефть повысились
13 Октября 2018 10:11 134
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в пятницу на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеМировые цены на нефть существенно понизились Мировые цены на нефть значительно понизились
По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в декабре на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,28 доллара, до 80,6 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в ноябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,37 доллара, до 71,34 долларов за баррель.
Ключевые слова: Нефть,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Правительство РК уточнило прогноз социально-экономического развития
- Мировые цены на нефть значительно понизились
- 66 новых скважин пробурят на Тенгизе
- Нефтесервисники РК поддерживают создание Фонда прямых инвестиций в несырьевой сектор
- $8 млрд составляет ежегодный оборот нефтесервисных услуг в Казахстане
- Мировые цены на нефть повысились
Загрузка...